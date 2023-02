Innerhofer Trainingsschnellster: Was passiert jetzt?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Christof Innerhofer war der Schnellste beim WM-Abfahrtstraining am Freitag in Courchevel. Darf der Südtiroler beim Rennen am Sonntag (11 Uhr) jetzt doch starten? Oder verzichtet der italienische Wintersportverband auf den Routinier?