Drei Südtiroler unter den besten 14: Das hat es bei Speed-Rennen im Weltcup schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gegeben. Am Sonntag in der Abfahrt von Kitzbühel ist aber genau das passiert. Die Gefühlslagen waren am Ende des Tages bei Christof Innerhofer, Dominik Paris und Florian Schieder aber doch unterschiedlich.







Die Einzelheiten lesen Sie auf