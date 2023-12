Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Südtiroler Wintersport-Festspiele gehen weiter. In dieser Woche gastiert in Innichen bereits zum 14. Mal der Skicross-Weltcup. Nach den beiden Qualifikationen am Dienstag und Mittwoch geht es in der „Formel 1 des Skisports“ am Donnerstag, 21. und Freitag, 22. Dezember um den Tagessieg, sowie wichtige Zähler für die Gesamtwertung. Die Rennstrecke am Haunold befindet sich in einem traumhaften Zustand.