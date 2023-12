Insam bricht vor über 25.000 Zuschauern sein Tour-Tabu

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Noch nie in seiner Karriere konnte Alex Insam bei der Vierschanzentournee Punkte holen. Dieses Tabu hat der Grödner Skispringer am Freitagabend in Oberstdorf gebrochen. Die zahlreichen Zuschauer jubelten außerdem über einen deutschen Heimsieg.