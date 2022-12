Ist Virtus Bozen schon Serie-C-reif? Das sagen die Protagonisten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

15 Spiele sind absolviert. 28 Punkte hat Virtus Bozen auf dem Konto und führt die Tabelle in der Serie D Gruppe C an. Dies alles als Aufsteiger. Eine bemerkenswerte Leistung des Teams um Erfolgscoach Alfredo Sebastiani. Wir haben mit den Protagonisten gesprochen.