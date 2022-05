Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Gut gespielt und doch nichts gewonnen. So lautet das Zwischenfazit von Italiens Nationalteam nach 4 von 7 WM-Spielen. Bevor es nun in die heiße Phase im Kampf um den Klassenerhalt geht, hat sich SportNews in Helsinki mit Blue-Team-Kapitän Daniel Frank getroffen und den bisherigen Turnierverlauf analysiert. In Hinblick auf das Prestigeduell mit Deutschland sendet der 28 Jahre alte Meraner zugleich eine deutliche Kampfansage.