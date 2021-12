Wenn es noch Zweifel gab, welches Land bei den Damen das stärkste Speed-Team der Welt stellt, dann wurden diese am Sonntag beim Super-G in Val d’Isere endgültig ausgeräumt. Angeführt von Sofia Goggia landeten drei Azzurre in den ersten vier Positionen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz