„Der größte Tag der italienischen Sportgeschichte“, so titeln gleich mehrere Medienhäuser im Stiefelstaat. Es ist der Versuch, all das in eine Schlagzeile zu packen, was Marcell Jacobs und Gianmarco Tamberi am Sonntagnachmittag in Tokio an schier sensationellem geleistet haben.Die Einzelheiten lesen Sie auf