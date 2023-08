ITF-Bozen: Favorit oder Außenseiter?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Bozen wird es heiß. Bei dem mit 25.000 Euro dotierten ITF-Turnier in der Landeshauptstadt fanden am Donnerstag die Viertelfinale statt. Den Favoriten ging dabei bisher nicht die Luft aus, doch ein Außenseiter drückt auf die Sensation.