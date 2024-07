Sinner im Audio-Interview: „Es gib nix Leichtes ozuholn“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner spielt in Wimbledon um den Einzug ins Halbfinale. Unmittelbar nach seinem Sieg am Sonntag gegen Ben Shelton stand Jannik Sinner für dieses Interview geduldig Rede und Antwort. Er spricht über seine ansteigende Form, das anstehende Viertelfinale gegen Daniil Medvedev und den Einmarsch am Center Court.