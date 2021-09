Für Jannik Sinner ist es kein normales Turnier. Am heutigen Donnerstag schlägt er in Sofia auf – also dort, wo er vor einem Jahr seinen ersten ATP-Titel gewonnen hat. Vor dem Spiel gegen den Belarussen Egor Gerasimov gab der Sextner unter anderem auch eine besondere Anekdote zum Besten.







Die Einzelheiten lesen Sie auf