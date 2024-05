Jannik Sinner: Trotz Verletzung bald die Nummer 1?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wegen Hüftproblemen musste Jannik Sinner auf das Masters in Rom verzichten. Auch seine Teilnahme an den French Open (26. Mai bis 9. Juni) steht auf der Kippe. Trotzdem könnte der Pusterer schon in Kürze erstmals zur Nummer 1 der Tennis-Welt aufsteigen.