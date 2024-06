Jannik Sinner und das Abendessen mit Hollywood-Stars

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch um 12:30 Uhr machte sich Jannik Sinner erstmals mit den Verhältnissen in Wimbledon vertraut. Am Abend stand für den Sextner dann ein ganz anderes Programm an: Das italienische Modehaus Gucci organisierte zu seinen Ehren ein Abendessen, bei dem zahlreiche prominente Gäste anwesend waren.