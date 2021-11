Es war das letzte ATP-Turnier in diesem Jahr, das Jannik Sinner in Angriff genommen hat. Doch das Abenteuer in Stockholm ist bereits nach dem ersten Auftritt zu Ende: Gegen Altstar Andy Murray setzte es für den Pusterer eine Niederlage, die in doppelter Hinsicht bitter ist.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz