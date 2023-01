Jetzt ist's fix: Voltan verlässt den FCS in Richtung Gardasee

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Davide Voltan und der FC Südtirol gehen ab der Rückrunde getrennte Wege. Wie die Weiß-Roten am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, wechselt der Mittelfeldspieler auf Leihbasis zu Feralpisalò in die Serie C.