Jetzt oder nie: Der HCB muss siegen

Nach dem dritten Erfolg in der Finalserie am Freitag hat der EC Red Bull Salzburg drei Matchpucks. Gewinnt Bozen zu Hause nicht, dann sind die roten Bullen Meister. Das wissen die Foxes und auch die bis zu 7000 Fans, die die Sparkasse Arena am heutigen Sonntag wieder in ein Tollhaus verwandeln werden.