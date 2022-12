Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der 29-jährige Norweger ist auf den Weg der erfolgreichste Biathlet aller Zeiten zu werden. Am Sonntag erreichte er in der Verfolgung von Hochfilzen den nächsten Weltcupsieg – dies in überlegener Manier. Mit zwei Schießfehlern siegte er mit 47,9 Sekunden Vorsprung auf Teamkollegen Sturla Holm Laegreid. Tommaso Giacomel zeigte ein fantastisches Rennen und machte 14 Plätze gut.