Kaltern weist Piraten im Lokalderby in die Schranken

Der vorletzte Spieltag in der Master Round der Italian Hockey League stand ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Kaltern und dem HC Eppan. Zum wiederholten Male in der laufenden Saison lieferten sich die Lokalrivalen ein mitreißendes Match, an dessen Ende die Hechte feiern durften.