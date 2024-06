Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Tag der Wahrheit naht. Noch 3 Mal schlafen, dann weiß Rainer Senoner , ob er mit seinen Grödner Mitstreitern die Ski-WM 2029 ausrichten darf. Am Dienstag wird beim 55. FIS-Kongress in Reykjavik über die Vergabe entschieden. Unmittelbar vor der Abreise nach Island wirkt Senoner so gelassen wie nur selten in den letzten Wochen und Monaten. Der OK-Chef weiß, jetzt liegt es nicht mehr in seiner Hand.