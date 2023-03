Kampf um Weltcup-Tickets: Südtiroler Frust und Freude

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In dieser Woche steht nicht nur in Andorra das Weltcupfinale an, auch im Europacup gehen die letzten Rennen der Saison über die Bühne. Im norwegischen Narvik jubelte am Montag die Südtirolerin Elisa Platino besonders laut, während Hannes Zingerle in den sauren Apfel beißen musste.