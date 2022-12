Kastlunger und Runggaldier zeigen im Europacup auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag ging in Gurgl (Österreich) ein Europacup-Riesentorlauf über die Bühne. Dabei konnte der Südtiroler Tobias Kastlunger ein gutes Resultat einfahren. Ebenfalls stark präsentierte sich Teresa Runggaldier. Die Speed-Spezialistin fuhr in Zinal ihr bestes Karriereergebnis ein.