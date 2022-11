Keine Beschränkungen, dafür viel Action: Biathlon-Weltcup startet

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag starten die weltbesten Skijäger in den Weltcup-Winter. Geht es nach dem internationalen Biathlonverband, soll es ein Winter voller Spektakel, Emotionen und sportlicher Glanzleistungen werden, in dem Corona definitiv in den Hintergrund rückt.