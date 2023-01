Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem torlosen Unentschieden musste sich Virtus Bozen gegen den Tabellen-6. Cartigliano zufrieden geben. War die 1. Halbzeit noch von einigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten geprägt, neutralisierten sich beide Teams in der 2. Hälfte. Erst zum Schluss kam wieder ein wenig Leben in die Bude. Virtus Bozen liegt weiterhin auf dem 3. Platz, der Rückstand auf Adriese und Legnago wuchs auf 3 Zähler an.