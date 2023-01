Kilde bricht sich die Hand, will aber starten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Skistar Aleksander Aamodt Kilde hat sich am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel rechts eine Fraktur eines Handwurzelknochens zugezogen. Weil keine OP notwendig ist, will der Norweger bei den Hahnenkamm-Rennen starten.