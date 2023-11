Kilde hat die Birds of Prey schon im Griff

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

An diesem Wochenende soll es mit den ersten Speed-Rennen der Herren klappen: Nachdem das Wetter in Zermatt-Cervinia Mitte November nicht mitspielte, ist der Weltcup-Tross nach Nordamerika übersiedelt, wo in Beaver Creek am Dienstag das erste Abfahrtstraining stattfand.