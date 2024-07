Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Linus Straßer sorgte im Jänner für einen Heimsieg auf dem Ganslernhang, denn hier hat der gebürtige Münchner einst das Skifahren erlernt. Nun erfolgte die feierliche Gondelübergabe in der Hahnenkamm-Bahn. Der in Kirchberg wohnhafte Slalomstar zeigte sich bewegt und stolz: „Für mich ist mit dem Sieg auf dem Ganslern ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.“