Superstar Johannes Heostflot Klaebo ging mit einem Vorsprung von 45 Sekunde auf seine ersten Verfolger in die Loipe, über fünf Runden auf der vier Kilometer langen Schleife im Höhlensteintal. Der beste Azzurro, Federico Pellegrino (+1,16 Minuten), startete als Achter.<BR \/><BR \/>Klaebo spulte die 20 Kilometer in souveräner Manier ab, der 29-Jährige konnte die 1. Verfolgergruppe mit Pellegrino auf Distanz halten. Nach 46.01,7 Minuten feierte der Leader der Tour de Ski-Wertung seinen insgesamt 103. Weltcupsieg, vor seinem Teamkollegen Mattis Stenshagen (+51,1 Sekunden). <h3>\r\nFotofinish um Platz 3<\/h3>Dahinter entschied das Zielfoto um die weiteren Plätze: Edvin Anger (SWE) und Federico Pellegrino (ITA) gingen zeitgleich (+59,8) über die Ziellinie, Anger, der die Verfolgung als schnellster Läufer beendete, wurde als Dritter gewertet, Pellegrino verpasste das Podest um einen Wimpernschlag. Zweitbester Italiener ist Elia Barp (+1.54,8 Minuten) auf Rang 14.<BR \/><BR \/>In der Gesamtwertung hat Klaebo seinen Vorsprung ausgebaut, er geht als großer Favorit in den Sprint und den „Final Climb“ auf die Alpe Cermis. Der Sarner <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/langlauf\/olympia-traum-droht-zu-platzen-schmerzen-sind-zu-gross" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Michael Hellweger <\/a>musste nach der ersten Etappe der Tour de Ski wegen starker Rückenschmerzen die Segel streichen.<BR \/><BR \/><b>Tour de Ski, 20km Verfolgung klassisch<\/b><BR \/><div class="uk-overflow-auto uk-margin-small"><table class="uk-table">\n<thead>\n<tr>\n<th>Pos.<\/th>\n<th>Name<\/th>\n<th>Land<\/th>\n<th>Zeit<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1.<\/td>\n<td>Johannes Hoestflot Klaebo<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>46.01,7 Minuten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2.<\/td>\n<td>Mattis Stenshagen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>+51,1 Sekunden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3.<\/td>\n<td>Edvin Anger<\/td>\n<td>SWE<\/td>\n<td>+59,8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4.<\/td>\n<td>Federico Pellegino<\/td>\n<td>ITA<\/td>\n<td>+59,8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5.<\/td>\n<td>Emil Iversen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>+1.00,2 Minuten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6.<\/td>\n<td>Gus Schumacher<\/td>\n<td>USA<\/td>\n<td>+1.00,2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7.<\/td>\n<td>Lars Heggen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>+1.00,3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8.<\/td>\n<td>Benjamin Moser<\/td>\n<td>AUT<\/td>\n<td>+1.00,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9.<\/td>\n<td>Harald Oestberg Amundsen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>+1.03,1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10.<\/td>\n<td>Iivo Niskanen<\/td>\n<td>FIN<\/td>\n<td>+1.53,6<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Tour de Ski-Gesamtwertung, Stand nach 4 von 6 Etappen<\/b><BR \/><BR \/><div class="uk-overflow-auto uk-margin-small"><table class="uk-table">\n<thead>\n<tr>\n<th>Pos.<\/th>\n<th>Name<\/th>\n<th>Land<\/th>\n<th>Zeit<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1.<\/td>\n<td>Johannes Hoesflot Klaebo<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>1:19.31 Stunden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2.<\/td>\n<td>Mattis Stenshagen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>1:20.22<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3.<\/td>\n<td>Gus Schumacher<\/td>\n<td>USA<\/td>\n<td>1:20.31<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4.<\/td>\n<td>Emil Iversen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>1:20.31<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5.<\/td>\n<td>Edvin Anger<\/td>\n<td>SWE<\/td>\n<td>1:20.31<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6.<\/td>\n<td>Federico Pellegrino<\/td>\n<td>ITA<\/td>\n<td>1:20.31<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7.<\/td>\n<td>Lars Heggen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>1:20.32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8.<\/td>\n<td>Benjamin Moser<\/td>\n<td>AUT<\/td>\n<td>1:20.32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9.<\/td>\n<td>Harald Oestberg Amundsen<\/td>\n<td>NOR<\/td>\n<td>1:20.34<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10.<\/td>\n<td>Iivo Niskanen<\/td>\n<td>FIN<\/td>\n<td>1:21.25<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\r\n