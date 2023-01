Klæbo überflügelt Northug, Pellegrino wieder am Podest

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Verfolgungsrennen der Tour de Ski in Oberstdorf erinnerte bei schnellen Bedingungen eher an einen Massenstart im Radsport, wo Windschatten und Positionierung im Feld eine entscheidende Rolle spielen. In einem ultra-spannenden Rennen blieb am Ende alles beim Alten, Johannes Høsflot Klæbo holte seinen vierten Sieg in Serie und löste sein Idol Petter Northug als erfolgreichster Etappenjäger bei der Tour de Ski ab. Dahinter sprintete Federico Pellegrino noch aufs Podest.