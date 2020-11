Mit dem zweitplatzierten Fehervar AV19 kommt am Samstagabend (20.15 Uhr) ein Gegner in die Eiswelle, den man fast als HCB 2.0 bezeichnen könnte. Doch aufgepasst: Geschenke an den HCB Südtirol Alperia werden Alex Petan & Co. trotz aller Freundschaft keine verteilen – das mussten die Bozner bereits vor einem Monat schmerzlich erfahren.Die Einzelheiten lesen Sie auf