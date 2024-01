Klick für Klick: Sinners phänomenaler Weg nach ganz oben

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am 12. Februar 2018 holte sich Jannik Sinner seinen ersten Weltranglistenpunkt. Heute, am 28. Jänner 2024, gewann der Sextner die Australian Open. Es ist ein wundervoller Aufstieg, den das Südtiroler Wunderkind hingelegt hat. Wir haben in unserer Grafik die wichtigsten Karriere-Schritte von Sinner festgehalten.