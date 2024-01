Knapper Sieg: Buam laden Broncos zum Showdown

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Rittner Buam machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Nach dem Italienmeistertitel gewannen die Blau-Roten am Mittwochabend in der Master Round der Alps Hockey League beim EC Bregenzerwald. Am Samstag kommt es nun zum Showdown gegen die Wipptal Broncos.