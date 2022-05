Königsblaues Glück: Schalke feiert Bundesliga-Rückkehr

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Was für ein Drama, welch eine Stimmung! Das furiose 3:2 über St. Pauli und die Rückkehr in das Fußball-Oberhaus erweckt den zuletzt gebeutelten FC Schalke zu neuem Leben. Schon am Tag nach der Party beginnt die Planung für eine bessere, stabilere Zukunft.