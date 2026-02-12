Was wurde er belächelt, ja mitunter bedauert und sogar bemitleidet: Südtirols erfolgreichster Sportler aller Zeiten – neben Jannik Sinner natürlich – kämpfte und kämpfte, so wie er selbst als Kunstbahnrodler um jede Tausendstelsekunde im Laufe seiner Karriere kämpfte. Und die ihm sechs Olympiamedaillen, darunter zwei aus Gold, einbrachte.<BR \/><BR \/> Aber es lohnte sich, denn ohne Rodel-Legende und Rennsportleiter Armin Zöggeler würde es die Bob- und Rodelbahn in Cortina d’Ampezzo nicht geben. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73467306_quote" \/><BR \/><BR \/>Seiner Zähigkeit, Verbissenheit und dem unerschütterlichen Glauben ist es zu verdanken, dass dank dieser Bahn dem Kunstbahnrodeln eine rosige Zukunft beschieden ist. Und dass diese Zukunft gestern mit Doppel-Gold bei Olympia innerhalb von etwas mehr als einer Stunde eingeläutet wurde. <BR \/><BR \/>Wenn Andrea Vötter\/Marion Oberhofer und Emanuel Rieder\/Simon Kainzwaldner für eine Sternstunde in der Südtiroler Sportgeschichte gesorgt haben, dann nur, weil Armin Zöggeler nie aufgehört hat, an die Verwirklichung dieser eigenen Bahn zu glauben.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:andreas.vieider@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">andreas.vieider@athesia.it<\/a>