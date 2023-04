Kommentar | Die Vergangenheit holt Masiello ein

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Posse um Andrea Masiello nimmt kein Ende. Nachdem der ehemalige Bari-Profi und Wettsünder im Hinspiel gefehlt hat, tritt er jetzt auch zuhause in Südtirol nicht gegen seinen Ex-Klub an. Was dahintersteckt ist nicht ganz klar, aber mit sportlichen Dingen hat es nichts zu tun. Die Vergangenheit holt Masiello ein.