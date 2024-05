Kotov ist das nächste Sinner-Hindernis

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wenn am heutigen Freitag ab 13.30 Uhr Jannik Sinner die Schläger mit Pavel Kotov kreuzt, so steht die dritte Runde bei den French Open an. Gegen den Russen hat der Sextner zwar keine große Vergangenheit, doch eine wunderschöne Erinnerung – jedenfalls aus sportlicher Sicht.