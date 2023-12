Kuriose Story: Auch der neue „Lambacher-Doppel“ gewinnt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit dem Rennen der Doppelsitzer hat am Samstagnachmittag in Kühtai (AUT) die Saison2023/2024 im FIL Weltcup im Naturbahnrodeln begonnen. Beim ersten Weltcup auf der neuen Naturrodelbahn „Kühtai“ feierten die Südtiroler Brüder Matthias Lambacher/Peter Lambacher in ihrem ersten Rennen den ersten Sieg.