Kurioser HCB-Abend: Als endlich alle da waren, begann die Show

Ein Gegner im Stau und zwei Schiedsrichter, die zunächst nicht anreisten – mehr als 3000 Bozner Fans mussten am Sonntagabend anfangs viel Geduld aufbringen. Am Ende aber erlebten sie einen für sie fantastischen Eishockeyabend, der in der Rückeroberung von Platz sechs gipfelte.