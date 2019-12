Südtirols Wintersportszene ist um eine neues Großevent reicher: Am 14. und 15. Dezember wird in Melag/Langtaufers erstmals der Volkslanglauf La Venosta über die Bühne gehen. Das Rennen wurde am Freitag in Graun am Reschensee offiziell vorgestellt.Die Einzelheiten lesen Sie auf