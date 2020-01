Zum Auftakt des FIL Weltcups im Rennrodeln auf Naturbahn in Deutschnofen gaben am Samstag die Hausherren den Ton an. Im Einsitzer der Damen gab es einen Doppelsieg für die heimischen Naturbahnrodler und auch im Doppelsitzer standen zwei Südtiroler am Podest.Die Einzelheiten lesen Sie auf