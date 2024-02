Larsson und Tschurtschenthaler jubeln in Andorra

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Anna Swenn Larsson hat in Soldeu (AND) den ersten Weltcupsieg von Zrinka Ljutic verhindert. Die routinierte Schwedin bekam im Finale kein Nervenflattern und brachte die Halbzeit-Führung souverän in das Ziel. Ein Erfolgserlebnis gibt es für Vera Tschurtschenthaler.