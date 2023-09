Laver Cup: Ersatzgeschwächtes „Team Europa“ liegt zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das „Team Welt“ von Kapitän John McEnroe ist am Freitag, dem ersten Tag der sechsten Auflage des Laver Cups, in Vancouver vorerst seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Gastgeber führen nach den ersten drei Singles und einem Doppel mit 4:0, dem nicht so stark wie üblich besetzten „Team Europa“ gelang nur im Doppel ein Satzgewinn.