Le Mans: Bastianini schlägt zum dritten Mal zu

Enea Bastianini hat am Sonntag den Motorrad-Grand-Prix von Frankreich gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich in Le Mans in der MotoGP-Klasse vor seinem australischen Markenkollegen Jack Miller und dem Spanier Aleix Espargaro auf Aprilia durch.