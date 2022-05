Leclerc lässt die Muskeln spielen, doch es wird wohl ein Hundertstelkrimi

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Charles Leclerc hat sich mit zwei Bestzeiten in den Trainings auf sein Formel-1-Heimrennen in Monaco eingestimmt. An die Zeiten des Lokalmatadoren kam vor zig Tausenden Zuschauern auch der Hauptkonkurrent und Wahlmonegasse Max Verstappen nicht heran.