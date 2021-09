L’Estran allein auf weiter Flur – oder doch nicht?

Er hat die 2 letzten Ausgaben des Großen Preises Meran Südtirol gewonnen und ist der unbestrittene Favorit in Expertenkreisen: L’Estran kann am Sonntag in der 82. Ausgabe des „Millionenrennens“ mit dem großen Franzosen Or Jack gleichziehen und ein weiteres Stück Pferdesportgeschichte schreiben. Wer dem 8-jährigen Wallach aus dem Rennstall von Devid und Josef Aichner am ehesten Paroli bieten kann, lesen sie hier.







Die Einzelheiten lesen Sie auf