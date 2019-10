Etwas mehr als 2 Wochen vor dem Saisonstart in Sölden haben die Azzurri in Schnals Quartier bezogen. Während die Athleten Mitten in der Vorbereitung stecken und am Mittwoch ein Schau-Training absolvierten, wirft der italienische Wintersportverband den Blick bereits in die Zukunft.Die Einzelheiten lesen Sie auf