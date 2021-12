In den Loipen dieser Welt wird wieder gesprintet, verfolgt, geschossen, getroffen. Kurzum: Der Biathlon-Weltcup nimmt so richtig an Fahrt auf. Vor allem das schwedische Team präsentierte sich bei den ersten Wettkämpfen in Östersund in beachtlicher Früh-Form. Die Skandinavier machen aber nicht nur sportliche Schlagzeilen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz