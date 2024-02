Liga-Primus zeigt desolaten Wölfen die Grenzen auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So wird es nichts mit dem direkten Playoff-Einzug: Ein in allen Belangen unterlegener HC Pustertal hatte am Freitag im Duell mit dem Spitzenreiter Klagenfurt nicht den Hauch einer Chance und verlor so im Kampf um den direkten Playoff-Einzug weiter an Boden.