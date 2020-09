Wie schon in den letzten Jahren drohte der Serie C auch heuer ein Chaos-Start. Weniger aufgrund des Coronavirus, sondern vielmehr wegen der geplanten Kadergröße von 22 Profis. Jetzt ist das Problem vom Tisch und die Liga – inklusive dem FC Südtirol – startet am Sonntag in die neue Spielzeit.Die Einzelheiten lesen Sie auf