Lindsey Vonn: Vom Strand auf den OP-Tisch

Lindsey Vonn ist auch nach ihrem Rücktritt in aller Munde: Sie ist bei Veranstaltungen ein gern gesehener Gast, erscheint in TV-Sendungen und unterhält ihre Millionen Fans in den Sozialen Medien. Diese Bekanntheit erlangte sie als eine der besten Skifahrerinnen aller Zeiten. Der Leistungssport zollt aber bis heute seinen Tribut.