LIVE | Alles oder nichts: Bozen kämpft ums Finale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mehr Brisanz geht nicht: Der HC Bozen und Red Bull Salzburg stehen sich am Dienstag ab 19.30 Uhr zum alles entscheidenden siebten Halbfinalspiel gegenüber. Im Salzburger Volksgarten wird also das Schicksal des HCB besiegelt: Entweder geht es ins Finale oder in den Urlaub. SportNews tickert live aus dem Stadion in der Mozartstadt.